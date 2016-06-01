Trump’dan Amerikan basınına ağır eleştiri

ABD'deki başkanlık yarışında Cumhuriyetçi delegelerden yeterli oy alarak adaylığı
garantileyen Donald Trump basın mensuplarına yönelik sert tepkisiyle dikkati çekti.
Trump, salı günü New York'ta düzenlediği basın toplantısında görev süresi dolan askerler için
düzenlediği gecede kimin ne kadar bağış topladığını açıklamayı hedefliyordu. Ancak
gazetecilerin soruları üzerine sinirlenen Trump, sert eleştirilerde bulundu. Gazetecileri
“sahtekarlıkla” suçlayan Trump, “siyasete ilişkin haberler
yapan basın mensuplarının, tanıdığı
en sahtekar insanlar olduğunu” söyledi.
Trump görev süresi dolan askerler için ocak ayında
bir bağış kampanyası başlattı.
Düzenlenen etkinlik sonrasında 6 milyon dolar bağış toplandığı belirtildi. Trump'ın da 1 milyon
dolar bağışta bulunduğu kaydedildi. Ancak daha sonra bu miktarın 5,6 milyon dolar olduğu
ortaya çıktı. Amerikan basınında, toplanan bağışın bir bölümünün ilgili kişilere ulaştırılmadığına
ilişkin haberler çıkmasının ardından gereken ödemeler yapıldı.
Basın toplantısında bazı gazetecileri ismen eleştiren Trump insanlara çek gönderdiğini,
“Trump iyi iş yaptı” şeklinde haberler yerine “Bu parayı kim aldı?”
sorusuna odaklanan
haberlerin çıkmasına tepki gösterdi. Trump, “Yaptığım iyi bir iş kamuoyunda hiç bu kadar kötü
gösterilmemişti” dedi.