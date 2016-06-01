Trump’dan Amerikan basınına ağır eleştiri

ABD'deki başkanlık yarışında Cumhuriyetçi delegelerden yeterli oy alarak adaylığı

garantileyen Donald Trump basın mensuplarına yönelik sert tepkisiyle dikkati çekti.

Trump, salı günü New York'ta düzenlediği basın toplantısında görev süresi dolan askerler için

düzenlediği gecede kimin ne kadar bağış topladığını açıklamayı hedefliyordu. Ancak

gazetecilerin soruları üzerine sinirlenen Trump, sert eleştirilerde bulundu. Gazetecileri

“sahtekarlıkla” suçlayan Trump, “siyasete ilişkin haberler

yapan basın mensuplarının, tanıdığı

en sahtekar insanlar olduğunu” söyledi.

Trump görev süresi dolan askerler için ocak ayında

bir bağış kampanyası başlattı.

Düzenlenen etkinlik sonrasında 6 milyon dolar bağış toplandığı belirtildi. Trump'ın da 1 milyon

dolar bağışta bulunduğu kaydedildi. Ancak daha sonra bu miktarın 5,6 milyon dolar olduğu

ortaya çıktı. Amerikan basınında, toplanan bağışın bir bölümünün ilgili kişilere ulaştırılmadığına

ilişkin haberler çıkmasının ardından gereken ödemeler yapıldı.

Basın toplantısında bazı gazetecileri ismen eleştiren Trump insanlara çek gönderdiğini,

“Trump iyi iş yaptı” şeklinde haberler yerine “Bu parayı kim aldı?”

sorusuna odaklanan

haberlerin çıkmasına tepki gösterdi. Trump, “Yaptığım iyi bir iş kamuoyunda hiç bu kadar kötü

gösterilmemişti” dedi.

