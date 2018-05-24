Trump'a Twitter yasağı

Resmi açıklamalarını Twitter'dan yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumlarını beğenmeyen kişileri engellemesine ilişkin olarak mahkeme, Twitter hesabının kamusal alan olduğuna ve görüşlerini beğenmediği kullanıcıları engelleyemeyeceğine hükmetti.

Dava, ülkenin en prestijli eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi’ne bağlı bir ifade özgürlüğü kuruluşu ile aralarında bir polis memurunun da bulunduğu bir dizi Twitter kullanıcısı tarafından açıldı.

Manhattan’daki bölge mahkemesinde görülen davanın yargıcı Naomi Reice Buchwald, Donald Trump’ın ve diğer yetkililerin Twitter hesaplarının kamusal forumlar olduğuna ve bu hesaplara yorum yapanları engellemenin anayasa ihlali anlamına geldiğine hükmetti. Davada Trump’ı temsil eden Adalet Bakanlığı ise kararı karşı çıkarak temyiz haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’a geldiğinden bu yana @RealDonaldTrump hesabını başkanlığının önemli ve tartışmalı bir unsuru haline getirmiş durumda. Twitter hesabını politikalarını açıklamak ve muhaliflerini eleştirmek için kullanan ABD Başkanı, kendisini eleştiren çok sayıda kişiyi ise engelliyor.

Davayı açanlar arasında, Trump’ın hesabına ‘Yolsuz, Beceriksiz, Otoriter’ mesajını atan sosyoloji profesörü Pjilip Cohen de vardı. Cohen kararın ardından, “Sisteme inancım bir miktar arttı” yorumunu yaptı.