T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'a sağlık reformu darbesi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk ciddi siyasi sınavı olarak görülen sağlık reformu tasarısını Kongre'deki oylamadan hemen önce geri çekmek zorunda kalmasından Demokratlar'ı sorumlu tuttu.

25 Mart 2017 15:00

ABD Başkanı Donald Trump, ilk ciddi siyasi sınavı olarak görülen sağlık reformu tasarısını Kongre'deki oylamadan hemen önce geri çekmek zorunda kalmasından Demokratlar'ı sorumlu tuttu.

Eski Başkanı Barack Obama döneminde geçirilen ve milyonlarca Amerikalıyı sağlık sigortası kapsamına alan programın yerini alacak tasarının Temsiciler Meclisi'nden geçmesi için 215 oy gerekiyordu.

Ancak en az 28 Cumhuriyetçi üyenin karşı çıkması nedeniyle tasarı rafa kaldırıldı. Trump, tasarının geri çekilmesinden sonra yaptığı açıklamada, " Çok yaklaşmıştık. Bir Demokrat'ın bile desteğini alamadık" dedi.

Trump, mevcut sağlık sigortası programının başarısızlığa mâhkum olduğunu söyledi.

Obamacare olarak bilinen sağlık reformu yasasını kaldırmak, Trump'ın kampanya dönemindeki en önemli vaatlerinden biriydi. Gözlemciler, Cumhuriyetçiler'in Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu ellerinde bulundurmalarına rağmen, tasarının geri çekilmesinin Trump için büyük bir darbe olduğunu belirtiyor.

Muhalif Demokrat ve Cumhuriyetçiler, milyonlarca Amerikalının sağlık sigortalarını kaybedebileceği endişesiyle tasarıya karşı çıkıyordu.

Tasarının özellikle yoksulları ve yaşlıları zor duruma düşüreceği, zenginlere önemli vergi teşvikleri sağlayacağı, kadınların doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını zorlaştıracağı ve maliyetleri aşırı yükselteceği endişeleri vardı.

Kamuoyu yoklamaları halkın sadece yüzde 17'sinin tasarıya destek verdiğine işaret ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald TrumpKongreDemokratlarBaşkanı Donald TrumpBaşkanı Barack ObamaAmerikalıyıTemsiciler MeclisiCumhuriyetçiTrumpBir DemokratGözlemciler Cumhuriyetçiler KongreDemokratCumhuriyetçilerAmerikalının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24