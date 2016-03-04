Trump'a kendi partisinden tepki yağıyor: O bir sahtekar!

Washington

Irkçı ve cinsiyetçi söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump’ın ön seçimlerde rakiplerine fark atması Cumhuriyetçi Parti’yi harekete geçirdi. Eski Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney, Trump için, “O bir sahtekar ve dolandırıcı.” dedi. Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise seçimeni dikkatli olmaya çağırdı.

2016 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday olan işadamı Trump, parti içinde yapılan ön seçimlerde büyük başarı elde etti. Süper Salı olarak adlandırılan seçim gecesinde 11 eyaletten 7’sini kazanan Trump 319 delege toplarken en yakın rakibi Ted Cruz 226 delege toplayabildi. Ancak her ne kadar parti tabanından destek bulsa da Trump’ın söylemleri, vaadleri ve dış politikaya dair görüşleri parti içinde büyük tepki topluyor. Son olarak tepkisini dile getiren isimlerden biri Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 seçimlerinde, Başkan Barak Obama’ya karşı yarışan adayı Mitt Romney oldu. Perşembe günü Utah Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Romney, Amerika’nın bir yüzyıl daha dünyaya liderlik yapacağına inandığını söyledi. Bu yüzden seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Romney, Trump’a atıfta bulunarak, “Tedbirsiz bir seçim yaparsak öngördüğüm parlak ufuk asla gerçekleşmez” dedi.



"Trump pek de akıllı değil"



Konuşmasının devamında Trump’a yüklenen Romney ünlü işadamının dışişleri politikalarını eleştirdi. Romney, “Trump’ın 60 Dakika programında Suriye ve IŞİD’in bitirilmesiyle alakalı söyledikleri kampanya sezonunun en saçma ve tehlikeli fikriydi. Trump, IŞİD’in Esad’ı almasına izin verelim sonra biz kalıntıları toplarız dedi. Bunu bir düşünün, Dünyanın tanıdığı en tehlikeli terör örgütünün bir ülkeyi ele geçirmesine izin mi verelim? Bu düşüncesizlik ve aşırı. Donald Trump bize akıllı olduğunu söylüyor ama iş dış işlerine geldiğinde pek de akıllı değil.” şeklinde konuştu.

Trump’ın başkanlık yapabilicek bir tabiata sahip olmadığını söyleyen Romney, “Nihayetinde bu, engelli bir gazeteciyle dalga geçen, bir bayan muhabirin sorduğu soruyu adet görmesine bağlayan, dış görünüşünden dolayı zeki bir bayan rakibiyle dalga geçen, evlilik ilişkileriyle böbürlenen, yaptığı konuşamalarda argo kullanan bir kişi.” dedi.

Trump’ın kişiliğine dair eleştiriler de getiren Romney konuşmasında, “Donald Trump’ın kişisel özelliklerini ele alalım, kabadayılık, açgözlülük, gösteriş, kadın düşmanlığı, absürt üçüncü kalite drama yapma sanatı. Biz uzun zamandır ona ‘The Donald’ diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Romney son olarak, “Benim bildiğim şu; Donald Trump bir sahtekar ve bir dolandırıcı. Onun verdiği sözler Trump Üniversitesinden alınan bir diploma kadar değersiz.” dedi.



"Seçmen iyi ve uzun düşünmeli"



Donald Trump’ı parti içinde eleştiren bir diğer isim de Senatör John McCain oldu. Mitt Romney’nin endişelerini paylaştığını ifade eden Senatör McCain, “Ben de Bay Trump’ın, ulusal güvenlikle ilgili meselelere dair yaptığı cahilce ve tehlikeli açıklamara karşı endişeleri tekrarlamak istiyorum.” dedi.

McCain, dünyanın her zamankinden daha karmaşık ve tehlikeli bir durumda olduğunu ve bu yüzden doğru başkanın seçilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Senatör McCain, “Cumhuriyetçi seçmenlerin, partimizin en saygılı ve bilgili liderlerinin ve ulusal güvenlik uzmanlarının Bay Trump’la alakalı neler söylediğini dikkatle izlemelerini ve bir sonraki başkomutanımızı ve özgür dünyanın liderini seçmeden önce iyi ve uzun düşünmelerini istiyorum.” sözleriyle seçmeni uyardı.