"Trump'a itirazın olmayacaksa; Mekke ve Medine'den elini eteğini derhal çek!"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'u, ABD ordusunun desteği olmasa '2 hafta bile iktidarda kalamayacağı' konusunda uyardığını söyledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Suudi Kralı Selman'a seslenerek "Bak, Kral! Sana 'Benim sayemde o tahtta oturuyorsun, ben olmasam iki haftada devrilir gidersin' diyen Trump’a en küçük bir itirazın olmayacaksa...Yapacağın tek şey var: Mekke ve Medine’den elini eteğini derhal çekmek!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Ey Suudi Kralı!" başlığıyla (05 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Bak, Kral!

Trump var ya Trump...



Seni öyle bir aşağıladı ki...



Zillet dediğimiz o kahrolası durumun tam göbeğine düştün.



Bak, Kral!



Zillet kimseye yakışmaz.



Ama Mekke ve Medine’ye hükmeden birine hiç yakışmaz.



Bak, Kral!



Sana “Benim sayemde o tahtta oturuyorsun, ben olmasam iki haftada devrilir gidersin” diyen Trump’a en küçük bir itirazın olmayacaksa...



Yapacağın tek şey var:



Mekke ve Medine’den elini eteğini derhal çekmek!



Mekke ve Medine’yi bıraktığın anda...



Zillet içinde, onursuzca krallığının keyfini sürmeye devam edebilirsin.



Başka türlü kurtarmaz!"

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