Trump'a ilk dava geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin edip görevi devralmasının üzerinden sadece birkaç gün geçse de hakkında bir dava açılmak üzere. Merkezi Washington'daki “Sorumluluk ve Etik İlkeler İçin İlerici Vatandaşlar” (CREW) adlı bir kuruluş anayasadaki bir ibareyi açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle Trump hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

VOA'nın haberine göre, CREW adlı kuruluş davayı bugün Manhattan’da açmak istediğini açıkladı.

Gelirlerle ilgili ibare, diğer ülke hükümetleri dahil yabancı güçlerin, Kongre’nin onayı olmadan Başkana hediye vermesini ve ödemeler yapılmasını yasaklıyor.

New York Times’ın haberine göre dava tazminat amacıyla açılmıyor ancak mahkemeden başkanın yabancı kuruluşlardan hediye almasını durdurmasını istiyor.

CREW, Trump’ın özel şirketlerinden tamamen çekilmediğini, yabancı hükümetlerden otellerindeki konuklar ve organizasyonlar aracılığıyla kazanç sağladığını ve konumunu kendi özel çıkarları için kullandığını belirtiyor.

Trump’ın avukatlarından Sherri Dillon, geçen ay, konuyla ilgili açıklamasında, anayasa yazılırken hiç kimsenin otel faturalarını ödemenin gelir kaynağı olacağını düşünmediğini söyledi.

CREW yöneticisi Noah Bookbinder, “Gelmek istediğimiz nokta bu değil, umudumuz Başkan Trump’ın göreve başlamadan önce Anayasa’yı çiğnememek için gerekli tedbirleri almasıydı” dedi.

Eric Trump, New York Times’a yaptığı açıklamada, CREW adlı kuruluşun davasının siyasi maksatlı olduğunu belirtti ve dava girişimini “çok üzücü” olarak niteledi.

Başkan Trump, kuracağı bir vakıf aracılığıyla iki oğlu ve Trump şirketlerinin yöneticilerinden birinin küresel işlerini yürüteceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklama beklentilerin gerisinde kaldı. Zira beklentiler, Trump’ın tüm şirketlerini satarak, varlığını tamamen bağımsız ve tarafsız bir vakıfa teslim etmesi şeklindeydi.

Etik uzmanları, Trump’ın varlıklarını bu tür bir bağımsız vakfa devretmemesi durumunda başkan olarak attığı her adımın sorgulanacağını söylüyor.

CREW, Trump’ın diğer ülkelerle ticaret görüşmeleri yaptığında Amerikan halkının başkanın kendi çıkarlarını mı yoksa ülke çıkarlarını mı öne aldığını bilemeyeceğini belirtti.