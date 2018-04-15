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Trump'a en ağır eleştiri, yandaşından geldi: S... Trump'ı, alayını s...

Küfür ve bağrışmalar sırasında stüdyodakiler masayı yumrukladı

15 Nisan 2018 10:29

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yorumcu Alex Jones, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenşenen hava harekâtına tepki gösterdi. Jones, Trump'a küfretti.

Harekat, Trump’ın önde gelen destekçilerinden Fox News dahil birçok muhafazakâr medya organında kuşkuyla karşılandı. Yararı ve maliyeti sorgulandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, ‘Infowars’ adlı radyo kanalının komplo teorileriyle ünlü kurucusu ve yorumcusu, neredeyse sinir krizi geçirdiği yayında, “S… Trump’ı…Bu s… heriflerinin alayını s….” diye bağırdı. 

Küfür ve bağrışmalar sırasında stüdyoda bulunanların masayı yumrukladığı görüldü. 

 

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Alex JonesDonald TrumpABDSuriyeSuriye hava harekatı

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