Trump'a cinsel taciz suçlaması ile soruşturma talebi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın kendilerine geçmiş yıllarda cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden üç kadın bugün Kongre'nin konuyu soruşturması çağrısında bulundu.

Jessica Leeds, Rachel Crooks ve Samantha Holvey isimli kadınlar pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında, cinsel tacizle ilgili olarak ABD toplumunda değişen şartlarla birlikte önceki suçlamalarının bir kez daha gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.

Basın toplantısı sırasında ayrıca bugüne kadar Trump hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmuş 16 kadının hikayelerini içeren bir video gösterimi yapıldı.

Videoda yer alan kadınlar ABD Başkanı'nı, işadamı olduğu dönemde kendilerini izinsiz bir şekilde öpmek, mahrem bölgelerine dokunmak, eteklerinin altına elini sokmak ve buna benzer istenmeyen hareketlerde bulunmakla suçluyor.

Basın toplantısında konuşan eski bir emlak şirketi çalışanı Crooks, ABD Kongresi "parti politikalarını bir kenara bırakmalı ve Bay Trump'ın cinsel istismar tarihçesini soruşturmalı" ifadesini kullandı.

Teker teker söz alan kadınlar Başkan'ın bu suçlamalardan dolayı istifa etmesini beklemediklerini, ancak yine de hesap vermesi gerektiğini söyledi.

En son iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, bu konunun ABD kamuoyunda geçen yılki seçim öncesinde enine boyuna tartışıldığını ve seçmenin Trump'ın Başkan olması yönünde görüş bildirmesi ile konunun kapandığı söyledi.

Sanders, "Karşılaşılan birçok durumda tanıkların ifadeleri bu asılsız iddiaların çelişkili olduğunu ortaya koymuştur" ifadesini kullandı. Sözcü aynı zamanda basın toplantısı düzenleyen kadınların zamanlamasının ve siyasi gerekçelerinin sorgulanması gerektiğini ekledi.

Ülkeyi sarsan taciz vakaları

Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in Ekim ayında cinsel taciz ile suçlanması sonrası başlayan ve eğlence dünyası başta olmak üzere birçok sektörde benzer istismar suçlamaları ile yayılan skandallar zinciri ile birlikte konu ABD'de uzun zamandır gündemde.

Takip eden dönemde aralarında Meryl Streep, Judi Dench, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi birçok kadın Hollywood yıldızının kariyerleri boyunca benzer tacizlerle karşılaştıklarını ilan etmeleriyle birlikte konu ABD'den tüm dünyaya yayılmış ve sosyal medyada #metoo (ben de) etiketi ile birçok kadın hayatları boyunca karşılaştıkları benzer vakaları dile getirmeye başlamıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Trump yönetiminin en üst düzey kadın yetkililerinden Nikki Haley de pazar günü, bir erkek tarafından kötü muameleye maruz kalmış tüm kadınların, suçladıkları kişi Başkan bile olsa seslerini yükseltmeye hakları olduğunu söylemişti.

Reuters,AP/ÇÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe