Trump'a bir 'ırkçılık' tepkisi daha: Beyaz Saray Sanat Komitesi istifa etti

Beyaz Saray Sanat Komitesine mensup 16 üye, ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etmek amacıyla görevlerinden istifa etti. Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan Trump’ın, damadı ve danışmanı Jared Kushner hariç Beyaz Saray’da en yakınında bulunan tüm ekibi görevlerini bıraktı.

Sputnik’te yer alan habere göre, sanatçı, yazar ve mimarlarından oluşan Beyaz Saray Sanat Komitesinin 16 üyesi, Charlottesville’deki faşist saldırının ardından Trump’ın beyaz Amerikalı aşırı sağcı milliyetçileri savunmasını protesto etmek için istifa ettiklerini açıkladı.

“Sizin değerleriniz Amerikan değerleri değil’

Mektup yayınlayan üyeler mektupta, “Charlottesville’de Amerikalıları öldüren ve yaralayan nefret gruplarına ve teröristlere destek verdikten sonra, mümkün olan en güçlü kınama ve suçlama gereklidir” ifadesine yer verdi.

Üyeler mektupta, “Bir grubun üstünlüğünü savunmak, ayrımcılık ve yakıcı sözler Amerikan değerleri değildir. Sizin değerleriniz Amerikan değerleri değil. Biz bundan daha iyi olmalıyız. Biz bundan daha iyiyiz. Eğer bunlar sizin için açık değilse size de görevinizden istifa çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması sonrasında 'ırkçılık'la eleştirilen Trum, bu olayın ardından Danışmanlar Konseyi'nde art arda gelen istifalardan sonra Konsey'i feshetme kararı almıştı.