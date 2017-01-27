Trump’a ''Berlin Duvarı'' hatırlatması

Berlin Duvarı Vakfı Direktörü Axel Klausmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesini öngören kararnameyi imzalamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Klausmeier, kısa vadede belki de başarılı dahi olabilecek basit sözde çözüm önerileri getirmenin popülistlerin tipik bir özelliği olduğunu söyledi. Ancak Klausmeier'a göre bu sözde çözümler uzun vadede oldukça yanlış yönlendirici nitelikte.

''Trump'a Berlin tarihini anlatmaktan memnuniyet duyarım''

Klausmeier, asıl sorun olan yasadışı göçün örülecek bir duvarla engellenemeyeceğini ifade etti. Aynı zamanda tarihçi olan Berlin Duvarı Vakfı Direktörü, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin de 28 yıl ayakta kalan duvarla asıl problemini çözmediğini, yalnızca ertelediğini hatırlattı.

ABD Başkanı'nı vakıfta ağırlamaktan ve ona Berlin'in tarihini anlatmaktan memnuniyet duyacağını söylen Klausmeier, vakfın vatandaşlık eğitimi konusunda bir misyonu bulunduğunu hatırlattı.

Trump, 3 bin 200 kilometrelik Meksika sınırına inşa edilmesi düşünülen tartışmalı projeye bir an önce başlanmasına onay veren kararnameyi, çarşamba günü imzalamıştı.

ABD yönetimi proje ile yasadışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile terör eylemlerini engellemeyi gerekçe gösteriyor.

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dpa/SÖ/BS