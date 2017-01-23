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Dünya

Trump'a 'anayasayı ihlal etmek' suçlamasıyla dava açılıyor

Davayı açmaya hazırlanan grubun arasında Bush döneminde Beyaz Saray’ın etik avukatı olan Richard Painter da var

23 Ocak 2017 23:33

Beyaz Saray'ın eski avukatları da dahil olmak üzere bir grup anayasa araştırmacısı ve hukuk uzmanı, Donald Trump'ı ABD anayasasını ihlal etmekle suçlayıp, dava açmaya hazırlanıyor. Dava gerekçesi ise Trump’ın şirketlerinin yabancı hükümetlerden ödeme alması. Hukukçular, bu durumun anayasayı ihlal ettiği görüşünde.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Washington’daki "Sorumluluk ve Etik için Vatandaşlar" isimli kurumun Manhattan’daki bir federal mahkemede açmayı planladığı davada, Trump’ın Çin, Hindistan, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerle iş yaptığı savunuluyor.

Davayı açacak avukatların arasında George W. Bush döneminde Beyaz Saray’ın etik avukatı olan Richard Painter da var. Dava dilekçesini veren avukatların açıklamasında “ABD Başkanı Trump Çin'in de dahil olduğu bu ülkelerle ticaret anlaşmasını müzakere etmek için masaya oturduğunda, Amerikan halkı aynı zamanda İşadamı Trump’ın kârını da düşünüp düşünmediğini hiçbir şekilde bilemeyecek” denildi.

Herhangi bir maddi tazminat talep etmeyeceğini öngören yasal işlem sırasında, New York'ta bir federal mahkeme tarafından Trump'ın başka ülkelerle yaptığı işbirlikleri incelenecek. Konuyla ilgili Trump'ın ekibi ise henüz bir açıklama yapmadı.

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