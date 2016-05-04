Trump'a adaylık yolu açıldı



ABD'deki bütün tahminler, ülkede kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçilerin adayı olarak emlak zengini Donald Trump'ın katılacağı yönünde.

Milyarder işadamı, Indiana eyaletindeki ön seçimleri de kazanarak rakibi Ted Cruz'un önüne geçti. Kazanma şansı kalmayan aşırı muhafazakar Teksas Senatörü Cruz, adaylık yarışından çekildiğini açıkladı.

Sanders Clinton'ı geride bıraktı

Demokratlar'da ise Senatör Berni Sanders, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Indiana'daki yarışta geride bıraktı.

Ancak toplam delege oylarında Clinton açık farkla önde. Bu nedenle Sanders'in adaylığının fiilen mümkün olmayacağı tahmin ediliyor.

Buna rağmen havlu atmayan Sanders, parti tabanının sol kanadına heyecan getiriyor.

Trump'a barışçıl mesaj

Cumhuriyetçi Parti'nin yönetimi ise parti içinde de pek sevilmeyen Trump'la ilgili barışçıl mesajlar verdi. Parti lideri Reince Priebus, Twitter hesabından Trump'un başkanlık yarışında "kabul gören bir aday" olduğunu yazdı.

Cumhuriyetçilere birlik çağrısı yapan Priebus, "Hepimiz birleşmeliyiz ve Hillary Clinton'a bir darbe indirmeye yoğunlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Indiana'daki seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada rakibi Ted Cruz'u kutlayan ve ılımlı mesajlar veren Trump da kendini Cumhuriyetçilerin 'arabulucusu' olarak sundu. Trump, daha önce sert ifadeler kullandığı Cruz'u 'lanet olası güçlü bir rakip' diye niteledi. Yarışı bıraktığını açıklayan Cruz ise seçim yarışında Trump'ı destekleyip desteklemeyeceğini konusunda bir yorum yapmadı.