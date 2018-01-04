"Trump, zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan ve 9 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan gazeteci Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitabın bazı bölümleri ABD basınında yayınlandı. Ses getirecek iddialar içeren kitapta Trump'ın Beyaz Saray'daki özel hayatına dair çarpıcı ayrıntılar da yer alıyor.

Washington'da şimdiden epey ses getiren Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitap Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşamına dair çok çarpıcı iddialar yer alıyor.

Yazar Wolff'un iddiasına göre daha önce McDonald's'ın ürünlerini 'temizliği' nedeniyle öven Trump'ın fast food gıdalarını tercih etmesi 'daha karanlık' bir nedene dayanıyor.

Sputnik'in haberine göre, Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten korktuğunu ve bunun da yemek tercihlerine yansıdığını öne süren Wolff "McDonald's'tan yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması" dedi.

Kitapta Trump'ın korkularının yüksek güvenlikli Beyaz Saray'ın kurallarının değişmesine de neden olduğu yazıldı.

Kitabın illgili bölümü şöyle:

"Trump aslında Beyaz Saray'ı rahatsız edici ve hatta biraz da korkutucu buldu. Kendi yatak odasına çekildi. (Eski ABD Başkanı John F.) Kennedy'den beri ilk kez Başkan ve First Lady ayrı yatak odalarında kalıyor."

"Trump ilk günlerinde halihazırda odada olan televizyona ek olarak iki tane daha istedi. Kapıya kilit isteyince Gizli Servis ile kısa bir tartışma yaşandı. Gizli Servis odaya erişimleri olduğu konusunda ısrar etti."

Kitapta Trump'ın odasında yerde duran bir gömleği kaldırdıkları için temizlik görevlilerini 'Eğer gömleğim yerdeyse orada durmasını istediğim içindir' diye azarladığı belirtildi.