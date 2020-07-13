Trump yönetiminin üniversite kararı, 17 eyalet tarafından yargıya taşınıyor

ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrenciler için, vize sınırlaması kararını 17 eyalet ile Washington DC bölgesi mahkemeye taşıyor.

Trump yönetiminin aldığı karara göre, Eylül ayı ile birlikte tamamen uzaktan eğitime geçecek olan üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine dönmek zorunda kalacaktı.

Karar, üniversite yönetimleri tarafından, sosyal mesafe önlemlerinin alınmasının engellendiği ve bire bir eğitime zorlanılması gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Karar çok sayıda Türkiye kökenli öğrenciyi de etkiliyor.

BBC Türkçe, yurtdışı eğitim danışmanları Oya Christie-Miller, Ayşe Kora ile Harvard Üniversitesi öğrencisi Ecem Uluegeci ve Tufts Üniversitesi öğrencisi Nur Akpolat ile bu konuyu görüşmüştü.

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi üniversiteler, eyaletlerden ayrı olarak konuyu yargıya taşıdı.