Trump yönetiminin Orta Doğu danışmanı cevapladı; Türkiye'den ne bekliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Danışma Kurulu yönetiminde yer alan Saygın Şimşek, yeni yönetimle ABD’nin Orta Doğu politikalarının değişeceği tahmininde bulundu. Şimşek, Trump yönetiminin Türkiye’den en büyük beklentisinin radikal teröre karşı mücadele etmesi olduğunu söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Şimşek, “Orta Doğu politikası değişiyor. Bu nasıl değişiyor? Dünyanın enerji politikası değişiyor. Eskiden dünyanın enerji politikasının ekseni Orta Doğu iken şimdi Amerika, ileride de belki Rusya olacak. Bunlar olurken bunun politik ve ekonomik sonuçları da olacak. Bu büyük bir değişimdir. Umarım bu değişime adaptasyon sağlanır ve güzel günler gelir” dedi.

"Türkiye laik ve demokrat örnek ülke"

Trump yönetiminin Türkiye’yle ilgili görüşlerini de değerlendiren Şimşek, son sekiz yıldır Türkiye-ABD ilişkilerinin aşırı şekilde yıprandığına inandığını söyledi. Şimşek şöyle konuştu: "Bizim umudumuz bu ilişkilerin onarılıp yeniden güçlenmesi. Bunu yaparken Trump, ilk konuşmasının 16 dakikasının 3 dakikasını şuna ayırmıştır: 'Radikal İslamcı terörle mücadele' Bu olacaktır. Unutmayalım ki, Türkiye halen genişletilmiş Orta Doğu bölgesindeki Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler arasında laik demokrat örnek ülkedir. Radikal İslamcı terörle mücadelede bu iş sadece askeri olarak olmaz. İdeolojik olarak da olması gereklidir. Bu mücadelede ideolojik olmasını sağlayacak olan şey de laik demokratik yönetimlerden geçer.”

Trump yönetiminin şu an Türkiye’den beklentisinin radikal terörle mücadele etmesi olduğunu belirten Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Donald Trump konuşmasında ne dedi? Eski dostluklarımızın yeniden canlandırılması. Eğer bu olmazsa yeni dostluklar kurulması. Biz eski dostlarız. Lütfen canlandıralım,” diye konuştu.

"Trump etnik ve dini ayrımcılık yapmıyor"

Trump’ın göreve gelmesinden buyana geçen sürede performansını da değerlendiren Şimşek, göçmenlikle ilgili kararlar konusunda ise, “Göçmenlikle ilgili bir şey yok burada suçla ilgili bir şey var. ‘Radikal İslamcı terörün zirve yapmış olduğu yedi ülkeden almıyorum’ demiştir. Şimdi aynı şeyi Meksika için yapmak istiyor. ‘Duvar çekeceğim’ diyor. Neden? Meksika’dan gelen kartel terörüne ve kartel suçlarına karşıdır bu. Amacı Amerika’nın içine suçu getirmemektir. Bunun kesinlikle dinle ve etnik yapıyla alakası yoktur. Bunun tek bir amacı Amerika’da suçu azaltmak. Düşünecek olursanız Meksika’nın da çoğunluğu Katolik. O zaman ‘Trump Katoliklere karşı mı?’ diyeceğiz,” dedi.

"Son sekiz yılda Orta Doğu’da kan ve gözyaşı vardı"

Şimşek, “Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Obama yönetimindeki son sekiz yıl içinde Orta Doğu bölgesinde kan ve gözyaşı vardı. Ülkelerin yüzde doksanında acı çekildi. Artık buna ‘Dur’ deme zamanı gelmiştir. Bunu yaparken bütün ülkelerin ciddi ve kararlı bir şekilde hem radikal İslam hem de Marksist-Leninist terörle mücadele etmesi gerekir. Umarım bu yapı altında, bu çatı altında herkes birleşir ve gerekeni yapar bu değişimle aydınlık günler için umudumuz var,” dedi