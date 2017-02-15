Trump yönetimine baskı büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in göreve gelmeden önce bir Rus yetkiliyle görüşme yaptığını haftalar öncesinden bilmesine rağmen harekete geçmemesi tepkilere neden oldu.

Demokratlar, Michael Flynn'in Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile telefon görüşmelerinin detaylarının ortaya çıkması için soruşturma çağrısında bulunuyorlar.

Beyaz Saray dün Trump'ın, Flynn'in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu "haftalar öncesinden bildiğini" açıklamıştı.

Michael Flynn göreve gelmeden önce yasa dışı olarak Kislyak ile ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında görüştüğü iddiaları üzerine istifaya zorlanmıştı.

Associated Press haber ajansı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Flynn'i telefon görüşmeleriyle ilgili mülakata tabi tuttuğunu yazıyor.

Ajans, söz konusu durumun "Trump'ın neden kovulana kadar Flynn'in gizli bilgilere erişimine ve dünya liderleriyle görüşmeleri sırasında yanında bulunmasına izin vermeye devam ettiği" sorularını akıllara getirdiğini yazıyor.

Ajansa göre bir diğer soru da Trump yardımcısı Mike Pence'i neden konuyla ilgili bilgilendirmedi.

Flynn, telefon konuşmaları konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e kasıt olmadan "eksik bilgi" verdiğini itiraf etmişti.

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın seçim ekibinin telefon kayıtlarının "seçimden bir yıl öncesinden itibaren Rus istihbaratıyla tekrar eden bir şekilde iletişimde olduklarını ortaya koyduğunu" yazdı.

Gazete haberini, eski ve yeni, toplam dört Amerikan yetkilisine dayandırdı.

Ancak Gazeteye konuşan yetkililer, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimini etkilediğine dair şimdiye kadar bir kanıta ulaşmadıklarını söylediler.

Flynn dün yayımlanan bir röportajında telefon görüşmelerinde "sınırı aşmadığını" söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın Flynn bir yasayı ihlal ettiği için değil, ona güvenini kaybettiği için istifasını istediğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya'nın istifayla ilgili bir açıklama yapmayacağını duyurdu ve ekledi:

"Bu Amerikalıların iç meselesi, Trump yönetiminin iç meselesi. Bizimle bir ilgisi yok."