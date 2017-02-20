Trump yönetimi: Vize yasağı için yeni kararname açıklanacak

Güvenlik Konferansı için Münih’te bulunan Amerika İç Güvenlik Bakanı John Kelly, terörizm ile ilgili bir panelde, Başkan Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülke vatandaşlarına yönelik daha etkin bir biçimde işleyecek yeni bir kararnameyi yakında açıklayacağını belirtti.

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Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Kelly, yeni kararnamenin, Amerika’da yasal olarak çalışma ve oturma izni olan Yeşil Kart sahiplerinin, Amerika’ya giriş yapmasına büyük bir ihtimalle engel olmayacağını söyledi. Bakan, karar imzalandığı sırada Amerika’ya seyir halinde olan yedi ülke yolcularının da ülkeye giriş yapmasına izin verileceğini ekledi.

Bakan Kelly, Başkan Trump’ın daha sıkı ve etkin bir kararname tasarladığını belirtirken, kendisinin de planın yürürlüğe girdiği ilk aşama üzerinde bizzat çalışacağını söyledi.

Bazı basın kuruluşlarının haberlerine göre, yeni seyahat yasağı kararnamesi Salı günü açıklanabilir.

Başkan Trump’ın 27 Ocak günü imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının geçici süreyle Amerika’ya giriş yapmasını kısıtlayan başkanlık kararnamesi mahkeme kararıyla durdurulmuştu.

İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Ocak ayında imzalanan kararnamenin, göçmenlik sistemi ve göçmenlerin geçmişlerini araştırma sürecinde teröristlerin faydalanabileceği herhangi bir boşluğun olup olmadığını inceleme yapma amacıyla ‘geçici bir durdurma kararı’ olarak tasarlandığını söyledi.

Bakan, eski kararnamedeki mahkemelerce sorunlu bulunan noktaların, yeni kararnamede düzeltilmeye çalışılacağını da ekledi.