T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump yönetimi polislere getirilen kısıtlamaları kaldırıyor

Nafiz Albayrak / New York, 28 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı Başkan Barack Obama’nın zırhlı araçlar ve donanımların protestocularla çatışmaları körüklediği gerekçesiyle kısıtlamalar getirdiği uygulamayı ortadan kaldırmak için

29 Ağustos 2017 13:38

Nafiz Albayrak / New York, 28 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı Başkan Barack Obama’nın zırhlı araçlar ve donanımların protestocularla çatışmaları körüklediği gerekçesiyle kısıtlamalar getirdiği uygulamayı ortadan kaldırmak için girişimlere başladı.
Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump’ın, yerel polis teşkilatlarına yüksek kalibreli silahlar ve el bombası fırlatıcıları gibi askeri teçhizat fazlası verilmesini sağlayan bir uygulamanın yeniden başlatılması için başkanlık özel yetkisini kullanarak bir kararname imzalayacağını açıkladı.,
Sessions, yeniden uygulamaya konacak planın polislere, işlerini yapabilmeleri için gerek duydukları yaşamsal donanımı sağlayacağını ve suç eylemlerine, şiddete ve hukuksuzluğa asla izin vermeyecekleri yönünde sert mesajlar verdi.
Başkan Barack Obama, 2015 yılında Missouri eyaletinin Ferguson kentindeki olaylardan sonra programı kısıtlayan bir kararname imzalamıştı. Ferguson’da 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown’ın polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmiş ve polisin protestoculara karşı askeri donanımlarla sert müdahalesi yoğun tepki çekmişti.
Sessions, Obama’nın kararı federal hükümetin el bombası fırlatıcıları, süngüler, zırhlı araçlar, ateşli silahlar, yüksek kalibreli mühimmat gibi bazı donanımların polis tarafından kullanılmasına yasak getirmesini, ‘bu kısıtlamaların çok aşırıya kaçması’ olarak niteledi ve ‘Üstünkörü kaygıları kamu güvenliğinin üzerinde tutmayacağız’ dedi.
Trump yönetiminin bu girişimine insan hakları kuruluşlarından sert tepki geldi. Bu kuruluşlar, Trump yönetiminin polisin kullandığı donanımlara  yönelik yasağı kaldırmasını çok tehlikeli ve sorumsuzluk olarak niteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkAğustos DHABaşkanı Donald TrumpBaşkan Barack ObamanınAdalet Bakanı Jeff Sessions Başkan TrumpınBaşkan Barack ObamaMissouriFergusonFergusondaMichael BrownınSessions ObamanınTrumpBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24