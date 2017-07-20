T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump yönetimi 'Esad karşıtı muhalifleri silahlandırma' programını sonlandırdı

Washington Post, kararın "Rusya'nın talebi olduğuna" dikkat çekti

20 Temmuz 2017 01:40

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de "Beşar Esad karşıtı ılımlı muhalifleri eğitip donatma" programını bitirdi.

Washington Post, Trump'ın kararına dair bilgiyi "ABD'li yetkililere" dayandırırken, bu kararın "Rusya'nın talebi olduğuna" dikkat çekti.

Haberde programın eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından başlatılan politikanın merkezinde olduğu ve "Esad'ın çekilmesini sağlamak için baskı yaratmayı amaçladığı" söylendi.

Habere göre ABD'li yetkililer, programın sona erdirilmesinin "Trump'ın Rusya'yla çalışmak için yollar bulma amacını yansıttığını" öne sürdü.

Eski bir Beyaz Saray yetkilisiyse, "insanlar programı sona erdirmeyi düşündüler ancak bu bedava yapacağınız bir şey değildir" diyerek, "bir şey almadan programı bitirmek aptalca olur" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

abdsuriyemuhalifesadrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24