Trump yönetimi 'Esad karşıtı muhalifleri silahlandırma' programını sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de "Beşar Esad karşıtı ılımlı muhalifleri eğitip donatma" programını bitirdi.

Washington Post, Trump'ın kararına dair bilgiyi "ABD'li yetkililere" dayandırırken, bu kararın "Rusya'nın talebi olduğuna" dikkat çekti.

Haberde programın eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından başlatılan politikanın merkezinde olduğu ve "Esad'ın çekilmesini sağlamak için baskı yaratmayı amaçladığı" söylendi.

Habere göre ABD'li yetkililer, programın sona erdirilmesinin "Trump'ın Rusya'yla çalışmak için yollar bulma amacını yansıttığını" öne sürdü.

Eski bir Beyaz Saray yetkilisiyse, "insanlar programı sona erdirmeyi düşündüler ancak bu bedava yapacağınız bir şey değildir" diyerek, "bir şey almadan programı bitirmek aptalca olur" ifadelerini kullandı.