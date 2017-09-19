Trump yönetimi, Erdoğan’ın korumalarına silah satışına izin veren öneriyi geri çekti

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD yönetiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde korumaların protestoculara şiddet uygulamasının ardından Erdoğan’ın korumalarının 1.2 milyon dolarlık Amerikan yapımı silah almasına izin veren öneriyi geri çektiği belirtildi.

Associated Press’e konuşan ABD Kongresi’nden bir kaynak, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu yılın başlarında New Hampshire’lı silah imalatçısı Sig Sauer’in yüzlerce yarı otomatik silah ve mühimmatı satışına izin vermeye hazırlandığını Kongre’ye ilettiğini söyledi. Beyaz Saray’dan Kongre’ye yapılan bilgilendirmenin ardından son onaya karar verilmesi öncesinde gerçekleştirilen değerlendirme süreci başlarken, silahların Türkiye’deki bir aracı kanalıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının kullanımına gideceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde, Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde, aralarında AKP’yi desteklediğini belirten sivillerin ve korumaların da bulunduğu bir grubun eylemcilere saldırmasının ardından çok sayıda kongre üyesi satışa karşı çıktı. Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, haziran ayında yazdığı mektupta ABD Dışilişkiler Bakanı Rex Tillerson’a anlaşmayı reddetmesi yönünde çağrıda bulunurken, Türk koruma görevlilerinin eylemini ‘profesyonellik dışı ve vahşice’ olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Kongre’ye yapılan son bilgilendirmede ise, ABD dışına silah satışı için lisans başvurusunda bulunan Sig Sauer’in talebi üzerine önerinin geri çekildiği duyuruldu.

AP’nin haberine göre, Trump yönetimi anlaşmayı çok daha önceden beklemeye almış ve Türk hükümetini anlaşmanın gerçekleşmeyeceği konusunda bilgilendirmişti. Sig Sauer’in de lisans talebini, Türk tarafının satışın gerçekleşmesi yönündeki beklentisini yitirdiğini duymasının üzerine geri çektiği iddia edildi. Ünlü silah üreticisinin temsilcileri ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde çıkan olaylarda 11 kişi yaralanmış, ABD polisi yaşananları ‘barışçıl protestolara vahşi bir saldırı’ olarak nitelendirmişti. Türkiye'ye resmi şikayette bulunan ABD yönetimi Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrularken; Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şahit olduğu arbedeyi provoke eden tarafın protestocular olduğunu savunmuştu.

Washinton Polisi, Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak, Erdoğan'ın 12 koruma görevlisi hakkında tutuklama kararı alındığını duyurmuş ve ABD'ye giriş yapmaları halinde tutuklanacaklarını belirtmişti.