Trump yönetimi aralarında Xiaomi'nin de bulunduğu dokuz Çinli şirketi yaptırım listesine aldı

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında teknoloji şirketi Xiaomi'nin de bulunduğu dokuz firmayı "Çinli askeri şirketler" suçlamasıyla yaptırım listesine aldı.

Reuters'ın ulaştığı belge, Trump yönetiminin dokuz Çinli firmayı kara listeye aldığını gösterdi. Yaptırım listesine alınan firmalar arasında teknoloji şirketi Xiaomi, uçak üreticisi Comac ve Çin'in en büyük petrol üreticilerinden CNOOC yer alıyor.

Yaptırımlar bazı Çinli devlet şirketlerinin yöneticileriyle birlikte, Çin Komünist Partisi ve ordusundan yetkililere de uygulanacak.

Söz konusu şirketler, 11 Kasım 2021'e kadar ABD'li yatırımcıları kara listeye alınan şirketlerden çıkmaya zorlayan yatırım yasağına tabi olacak.