Trump yönetimi 60 bin Haitili'nin oturma iznini yenilemeyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Trump hükümeti, geçici oturma izniyle ABD\'de yaşayan yaklaşık 60 bin Haitili\'nin izinlerini yenilemeyeceğini açıkladı.

1990 yılında, ülkelerinde yönetimle ilgili çatışma veya doğal afet bulunan kişilerin ABD\'den çıkarılmaması için uygulamaya konan Geçici Koruma Durumu (TPS) ile 2010 yılından beri ülkede yaklaşık 300 bin yabancı insan yaşıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2010 yılında gerçekleşen ve Haitililerin ABD\'de bulunma \"gerekçeleri\" olan depremin artık bir tehlike arz etmediğini, bu sebeple oturma izninin yenilenmemesi kararı verildiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Elaine Duke, ABD\'de yaşayan Haitililerin ülkeyi terk etmesi için 18 ay süre belirlendiğini, böylece Haitililerin \"düzenli bir geçiş\" dönemiyle \"ülkeden ayrılma planlarını\" yapabileceklerini söyledi.

Duke, \"2010 depreminden beri yerinden edilmiş Haitililerin sayısı yüzde 97 azaldı. Haiti ve vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırmak ve düzenlerini korumak için bu yönde önemli adımlar atıldı\" dedi.

ABD hükümeti yedi yıldır Haitililerin oturma izinlerini yenilerken Trump yönetimi, programın geçici olduğunu ve insanların uzun vadede ABD vatandaşı olmak için kullanabileceği bir yöntem olmadığını söyledi. Yönetim, oturma izninin verilmesi için gerekli gerekçelerin hala geçerli olup olmadığının araştırıldığını ve kararın bu yönde verildiğini açıkladı.

Uluslararası Servis Çalışanları Birliği (SEIU) başkanı Rico Saenz, TPS programıyla yıllardır ABD\'de yaşayan birçok kişinin ülkeyi terk etmesi kararının \"kalp kırıcı ve her yönden zararlı\" olduğunu söyledi. Saenz, Haitililerin ABD\'de yaşadıkları süre boyunca yaklaşık \"270 çocuk ve torun\" sahibi olduklarını belirtirken, \"Bu kadar zamandan sonra bu kadar insanın dünyadaki en tehlikeli ülkelerden birine geri gönderilmesi hiçbir amaca hizmet etmiyor\" dedi.

İç Güvenlik Bakanı Duke, kararı vermeden önce Haiti Dışişleri Bakanı, ABD Haiti Elçiliği ve diğer kurumlarla görüştüğünü belirirken, çoğu göç uzmanı ülkelerine geri dönmemek için birçok Haitilinin Kanada\'dan oturma izni talep edebileceğini söyledi.