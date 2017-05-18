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Dünya

Trump, yine medyayı hedef aldı

"Tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı"

18 Mayıs 2017 00:29

ABD Başkanı Donald Trump, "Basının bana son zamanlarda nasıl davrandığına bakın, çok eminim ki tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı" dedi.

Trump, ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

ABD basının sürekli kendisini hedef aldığını iddia eden Trump, "Tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı" ifadesini kullandı.

Yeni mezun öğrencilere, eleştirilerin kendilerini yıldırmaması gerektiğini belirten Trump, şunları söyledi: 

"Saldırılar sizi daha da güçlendirmeli. Eleştiriler sizi asla yıldırmasın. Doğrularınızdan asla vazgeçmeyin. Ben Washington medyasına ve özel çıkar gruplarına hizmet etmek için seçilmedim. Ben bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkeklerine hizmet etmek için başkan oldum.” 

 

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