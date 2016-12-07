Trump 'Yılın Kişisi' seçildi

Time dergisi 2016 yılında 'Yılın Kişisi' olarak ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ı seçti. Dergiden yapılan açıklamada, karşıtlarının 'Trump'ın yapacaklarından veya onun adına yapılacaklardan korktuğu' belirtilirken taraftarlarının ise yeni başkandan 'kapsamlı, derinlikli ve tarihi değişiklikler' beklediği açıklamasında bulundu.

Trump, 'Yılın Kişisi' seçildiğini öğrendikten sonra NBD kanalına yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir onur" dedi. Trump geçen yılki sıralamada, Başbakan Merkel ve IŞİD lideri El Bağdadi'nin ardından üçüncü sırada yer almıştı.

2016 yılının listesinde Trump'ı izleyen isimler ise Demokratların başkan adayı Hillary Clinton, bilgisayar korsanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan oldu.

Amerikan Time dergisi 1927 yılından bu yana 'Yılın Kişisi'ni seçiyor. 2015 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel dergi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilmişti. Time'ın daha önce yılın kişisi olarak seçtiği isimler arasında Almanya'nın eski başbakanları Konrad Adenauer, Willy Brandt'ın yanı sıra Adolf Hitler de bulunuyor.

Her yıl olumlu veya olumsuz anlamda dikkat çeken, yılın gündemine oturan kişi veya gruplar Time tarafından 'Yılın Kişisi' unvanına layık görülüyor.

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Reuters/Afp/DW, BÖ/GA