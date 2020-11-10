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Dünya

Trump yenilgiyi kabul etmiyor: Büyük ilerleme sağlıyoruz, kazanacağız

10 Kasım 2020 17:21

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın seçilmesine karşın, "Kazanacağız" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından  dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Trump, yaptığı paylaşımlarda, "Büyük ilerleme sağlıyoruz. Sonuçlar önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak. Amerika'yı yine büyük yapacağız. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

7 Kasım Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu.

Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.

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