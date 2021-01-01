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Dünya

Trump, yeni yıl kutlamaları için gittiği Florida'dan 2021'den önce döndü

01 Ocak 2021 12:27

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'nin son gününde tatilini erken bitirip Florida'dan başkent Washington'a döndü.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Noel ve yeni yıl kutlamaları için gittiği Mar-a-Lago'ya vardığından beri kötü bir ruh halindeydi.

Trump'ın neden yeni yıl kutlamalarından önce Washington'a döndüğü bilinmiyor. Beyaz Saray'daki son günlerini geçirecek olan ABD Başkanı, perşembe sabahı uçağa binmeden önce basının sorularını yanıtlamayı reddetti.

Beyaz Saray, Trump'ın yeni yıla Washington'da gireceğini açıklamadan kısa süre önce Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley , 6 Ocak'ta Kongre Joe Biden'ın başkan seçildiğini onaylamak için bir araya geldiğinde Seçmenler Kurulu'ndan gelen sonuçlara itiraz edeceğini söyledi. 

The Guardian, Trump'ın Kongre'deki yakın müttefiklerini seçim sonuçlarına son bir direniş için bir araya getirmeye çalıştığını yazdı.

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