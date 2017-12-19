Trump yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı

Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dünya sahnesinde "yeni bir rekabet yüzyılında" olduğunu söyledi.

Trump 68 sayfalık belgeyi açıklarken "Bu strateji ile Amerika'nın yeniden canlanması, güvenin yeniden güçlenmesi ve vatanseverlik, refah ve gururun yeniden doğması için çağrıda bulunuyoruz" dedi. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili verdiği uzlaşı dolu mesajlar ise 68 sayfalık stratejinin tam tersiydi.

Trump, Kuzey Kore ve İran konularında destek istese de belgede Çin ve Rusya'nın ABD'nin gücünü, nüfuzunu ve çıkarlarını zorladığı belirtildi. Belgede Rusya ve Çin, Amerikan çıkarlarını aşağı çekmeye eğilimli "revizyonist güçler" olarak tanımlandı.

Trump daha yumuşak konuştu

Ancak Başkan Trump ise Moskova ile Washington arasında son dönemlerde terörle mücadelede işbirliği yapıldığına değinerek belgeye göre çok daha yumuşak ifadeler kullandı.

Trump, CIA'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in memleketi St. Petersburg kentinde bir katedrale terör saldırısı yapılacağına dair istihbarat vermesinin "binlerce kişinin" ölümünü engellediğini belirtti. Trump, "Bu teröristleri olaydan önce hiçbir can kaybı olmadan yakalayabildiler ve bu da harika bir şey ve bu şekilde çalışması gerekiyordu" diye konuştu.

Trump'ın stratejisi tam olarak uygulanırsa ABD uluslararası ilişkilerini keskin bir şekilde değiştirebileceği yorumlarına neden oluyor.

"Önce Amerika"

Trump, önceki ABD liderlerini vatandaşlarını gözetmemekle suçladı. Rakiplerle işbirliği yapmak için fırsatlar arayacağına söz verdi, "Kendimiz ayağa kalkacağız ve ülkemiz daha önce hiç kalkmamış gibi kalkacağız" dedi.

Trump, Güvenlik Stratejisi'nin sıklıkla "haciz" olarak adlandırılan zorunlu savunma harcama sınırlarını sona erdireceğini belirtmesine karşın, Kongre üyelerine 2013 bütçe mevzuatında belirlenen sınırları kaldırmak için olası bir yasa tasarısı konusunda danışıp danışmadığını belirtmedi.

AFP/dpa/SSB/HS

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