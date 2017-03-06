Trump, yeni seyahat yasağı kararnamesini imzalıyor

ABD Başkanı Donald Trump'un danışmanı Kellyanne Conway Fox Televizyonu'na verdiği demeçte, Trump'un bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine kısıtlamalar getiren yeni bir kararnameyi imzalayacağını doğruladı.

Conway, Irak'ın seyahat yasağı getirilen ülkelerin arasında olmadığını söyleyerek, "Irak yasağın geçerli olduğu listede değil. Ancak yasak diğer ülkelerin vatandaşları için geçerli" dedi. Conway Trump'un kararnameyi bugün imzalayacağını ve 16 Mart'ta ise yürürlüğe gireceğini belirtti.

Conway ABD'de oturma izni olan ya da ülkeye vize almış olan vatandaşların yasak kapsamında olmayacağını kaydetti. Danışman yasağın önceki kararnamede olduğu gibi yine Suriyeli mültecileri kapsayacağını da söyledi. Trump'un danışmanı, söz konusu seyahat yasağı kararnamesinin tamamen yeni olmayacağını, Trump'un ocak ayında imzaladığı kararname üzerinde değişiklikler ve yumuşatmalar yapıldığını belirtti.

Trump'un ocak ayında imzaladığı, "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararname İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusunun kabul edilmemesini öngörüyordu. Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini süresiz olarak yasaklayan kararname uyarınca diğer mültecilere de dört ay yasak getirilmişti.

Seattle kentindeki bir federal yargıç vize yasağını durdurma kararı almış, Adalet Bakanlığı karara itiraz etmişti. ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi ise Bakanlığın vize yasağını durdurma kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti.

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dpa/afp, HT/EC