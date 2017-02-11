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BBC Türkçe

Trump yeni bir seyahat yasağı getirmeyi planlıyor

ABD Başkanı Trump, mahkeme kararlarının ardından seyahat yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Yeni kararnamenin Pazartesi ya da Salı yayınlanması bekleniyor.

11 Şubat 2017 15:07

ABD Başkanı Donald Trump, çoğunluğu Müslüman yedi ülke vatandaşına seyahat sınırlamaları getiren kararnamesinin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili "yepyeni bir kararnamenin" Pazartesi ya da Salı günü yayınlanacağını ifade etti.

ABD Başkanı açıklamasında, "Bu savaşı kazanacağız. Üzücü olan yanı, bu işin zaman alması. Ancak önümüzde yepyeni bir kararname daha yayınlamak gibi bir sürü başka seçenek de var" dedi.

Perşembe günü aldığı kararla

Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin bu 7 ülke vatandaşlarına "acil olarak giriş yasağı getirilmesinin" nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığını vurgulamıştı.

Ancak bu kararnamenin ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını söyleyen Trump, mahkeme kararının ardından "ek güvenlik önlemleri" getirmek amacıyla "çok hızlı bir şekilde harekete geçileceğini" de sözlerine ekledi.

Seçim kampanyası döneminde Müslümanların ülkeye girişini yasaklayacağı vaadinde bulunan Trump, göreve gelmesinden kısa bir süre bir dizi seyahat kısıtlaması getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Buna göre, Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişlerine 90 gün boyunca kısıtlama getirilirken, ABD'nin mülteci kabul programı da 120 gün boyunca askıya alındı.

Bu yasaklar, ülke çapında protesto edilmiş, havalimanlarında da eylemler düzenlendi. Kararın ardından iptal edilen vize sayısının 100 binin üzerinde olduğu söyleniyor.

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