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Dünya

Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Ocak (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddiasıyla ilgili olarak yemin altında sorgulanmaya hazır olduğunu söyledi

25 Ocak 2018 15:20

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Ocak (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi iddiasıyla ilgili olarak yemin altında sorgulanmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD\'li özel savcı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü Robert Mueller\'ın 2016 Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi ile ilgili, Rusya yönetimi ve Donald Trump\'ın bir araya gelerek seçim sonuçlarını etkilediği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında ABD Başkanı Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyleyerek, Rusya müdahalesinin \"asılsız bir cadı avı\" olduğunu ifade ettiği Beyaz Saray\'daki konuşmasında, \"Seçimler süresince kesinlikle bir anlaşma yapılmadı\" dedi.
Trump\'ın avukatları, Mueller\'in liderliğindeki soruşturma ekibiyle gerçekleştirilecek sorgulamanın yazılı veya sözlü olup olmaması gerektiği hakkındaki görüşmelere devam ederken, Trump, Mueller\'in adil olup olmayacağı konusunda, \"Umarım, bunu sorgulamadan sonra göreceğiz\" dedi.
Trump yönetiminden ABD Savcısı Jeff Sessions, Mueller tarafından sorgulanan ilk kişi olurken, soruşturma kapsamında, FBI\'a başkanlık seçimleriyle ilgili yalan ifade verme, para aklama ve ABD\'nin uluslararası anlaşmalarında hilecilik gibi çeşitli suçlamalardan şimdiye kadar, Trump\'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump\'ın eski Kampanya Yöneticisi Paul Manafort, iş arkadaşları Rick Gates ve George Papadopoulos suçlu bulundu.

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