Trump: Yavan akım medya, Koronavirüs konusundaki başarımızı çekemiyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs kaynaklı ölüm oranının azaldığını ve en düşük ölüm oranına ABD'nin sahip olduğunu, ancak medyanın bunu haber yapmayı reddettiğini savundu.

Trump, medyanın bunu "kendi başarısını çekemedikleri için" haber yapmadığını iddia etti.

Twitter üzerinden paylaşımdan bulunan Trump, "Neden yavan akım yalancı medya Çin Virüsü'nden ölümlerin dünya genelinde yüzde 39 azaldığını ve ülkemizin en iyi orana sahip olduğunu söylemeyi REDDEDİYOR? Ülkemiz için çok iyi iş çıkarmamızı çekemiyorlar" yazdı.

Trump kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda da ABD'deki ölümlerin pik noktasından bu yana on kat azaldığını ve ekonominin iyileşmeye başladığını öne sürdü

ABD liderinin dün yaptığı Twitter paylaşımlarındaki vurgularından biri de okulların son baharda açılmasıydı. Hükûmet, internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerin uluslararası öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini duyurdu.

Koronavirüs'ten en ağır şekilde etkilenen ülke olan şu ana kadar ABD'de 3 milyondan fazla vaka görüldü ve 132 bin 979 kişi hayatını kaybetti.