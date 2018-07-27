Trump "Yaptırım uygulayacağız" demişti; ABD Savunma Bakanı Mattis: Askeri ilişkiler etkilenmez

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

TIKLAYIN-Papaz Brunson için ABD'den peş peşe yaptırım tehdidi!

Terör ve casuslukla bağlantılı suçlar nedeniyle 35 yıl hapsi istenen ve 2016'dan bu yana tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine kararı verilerek tahliye edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün, Brunson'ın uzun süre gözaltında tutulması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacaklarını söylemişti.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, Ankara ile iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.