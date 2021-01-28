Trump yanlısı aşırı sağcı Proud Boys grubunun liderinin eskiden FBI'ya muhbirlik yaptığı ortaya çıktı

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ABD'de aşırı sağcı Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio'nun geçmişte aralarında FBI da bulunan federal ve yerel güvenlik güçleri için muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Reuters'ın haberleştirdiği mahkeme belgelerine göre Tarrio, 2012'de tutuklandıktan sonra kolluk kuvvetleri için çeşitli yerlere sızarak muhbirlik yaptı. Tarrio'nun kendi avukatının sözlerine göre aşırı sağcı grubun lideri, 12'den fazla kişinin yargılanmasında rol oynadı.

Tarrio, Reuters'a yaptığı açıklamalarda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmadığını iddia ederek, "Bunlardan haberim yok. Hiçbirini hatırlamıyorum" dedi.

Yalanlamalara karşın eski federal savcı Vanessa Singh Johannes, Tarrio'nun muhbirlik yaptığını doğruladı. Johannes, esrar yetiştiricilerinden ilaç kaçakçılığı yapan birçok kişinin yargılanmasında Tarrio'nun federal ve yerel güvenlik güçlerine yardım ettiğini belirtti.