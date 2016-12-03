Trump yandaşlarından oyların yeniden sayımını engelleme girişimleri

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'un yandaşları; Wisconsin, Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde oyların yeniden sayımının önünde geçmek için girişimlerde bulunuyor.

Yeşiller Partisi'nin başkan adayı Jill Stein, bazı eyaletlerde oyların yeniden sayımı talebinde bulunmuştu.

Trump yandaşları ise hukuki mercilere başvurularla oy sürecini durdurmaya çalışıyor.

Cuma günü, Michigan'ın Cumhuriyetçi çizgideki başsavcısı Bill Schuette, eyaletteki olası yeniden sayıma karşı Eyalet Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Schuette bunun, vergi mükellefleri için milyonlarca dolara mal olacağını söyledi.

Trump'ın kampanya ekibi de Perşembe günü, Michigan'daki yerel seçim komisyonuna bir şikâyette bulunarak yeniden oy sayımının yapılmamasını talep etmişti.

Trump'ın Michigan'daki avukatları, Stein'ın eyalette sadece yüzde 1 oy aldığını, bu yüzden böyle bir talepte bulunamayacağını söylüyor.

Wisconsin Eyaleti'nde de Trump destekçileri, eyalet mahkemesinde başvuruda bulunarak olası oy sayımının engellenmesini istedi.

Trump'ın avukatları yine Pennsylvania Eyaleti'nde de benzer bir yasal başvuruda bulundu.

Federal yasalara göre, eyaletlerin anlaşmazlıkları 13 Aralık'a kadar çözmesi gerekiyor.

Stein, Trump'ın oyların yeniden sayımından 'korktuğunu' söylüyor.

Stein, üstlenmek zorunda olduğu yeniden sayım masrafları için 6.5 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

Oyların yeniden sayımının seçim sonucuna etki etmeyeceği düşünülüyor.

Demokratların adayı Clinton, Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasına destek verdiğini açıklamıştı.

Trump o açıklama sonrası twitter hesabı aracılığıyla, "Seçici Kurul'u ezici farkla kazanmamın ötesinde, yasadışı olarak oy kullanan milyonlarca kişiyi düşerseniz oyların çoğunu ben aldım" açıklamasını yapmıştı.