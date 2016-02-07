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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Waterboarding'i geri getireceğim

Cumhuriyetçilerin başkan adaylarından Donald Trump 11 Eylül’den sonra CIA’in terör zanlılarını sorgulamak için kullandığı işkence yöntemi waterboarding’i geri getireceğini söyledi.

07 Şubat 2016 14:57


ABD'nin New Hampshire eyaletinde 9 Şubat'ta yapılacak önseçim öncesinde Cumhuriyetçilerin başkan aday adayları ABC televizyonunun tartışma programında kozlarını paylaştı. Programa New Jersey Valisi Chris Christie, Texas Senatörü Ted Cruz, Florida Senatörü Marco Rubio, Florida eski Valisi Jeb Bush ve milyarder işadamı Donald Trump katıldı.

Terör şüphelilerine karşı nasıl yaklaşacağı sorusuna Donald Trump “Waterboarding'i geri getirirdim, waterboarding'den çok daha kötüsünü geri getirirdim” diye konuştu. Sözkonusu yöntemin işkencenin uluslararası tanımına girmediğini vurgulayan Texas Senatörü Ted Cruz da "Eğer gerekliyse, diyelim bir kente muhtemel bir terör saldırısını engellemek sözkonusuysa, bu ülkeyi güvende tutmak için başkomutan olarak her tür genişletilmiş sorgu yöntemini kullanacağımdan emin olabilirsiniz" dedi. Adaylardan Jeb Bush ise Amerikan Kongresi'nin yasaları değiştirdiğine dikkat çekerek waterboarding'i kullanmayacağını söyledi.

Sorgulanan kişiye suda boğulma hissi veren waterboarding, George W. Bush döneminde CIA tarafından Irak ve Afganistan'da terör zanlılarını sorgulamak için kullanılmıştı. ABD Başkanı Barack Obama 2009 yılında göreve geldikten sonra bu yöntemi işkence olarak tanımlamış ve bunun 'bir hata' olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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