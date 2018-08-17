Trump, Washington'da planlanan askeri geçit törenini iptal etti: Belki gelecek yıl yaparız

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit töreninden vazgeçti. Washington'ın yerel yöneticilerinin 'yüksek bir meblağ' talep etmesi nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen ve kasımda Paris'teki askeri geçit törenini izleyeceğini duyuran ABD Başkanı "Ücretler düşerse belki gelecek yıl yaparız" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın bu yıl Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin ancak 2019'da yapılabileceğini duyurması sonrası Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

''Washington'ın zayıf yöneticileri talih kuşunu görünce tanıyor''

Trump "Washington DC'yi zayıf şekilde yöneten yerel yöneticiler talih kuşunu görünce tanıyor. Onlardan harika bir şenlikli askeri geçit töreni için bize fiyat vermelerini istediğimizde bizden saçma şekilde yüksek bir rakam istediler, ben de bu nedenle (geçit törenini) iptal ettim. Asla kimsenin sizi soymasına izin vermeyin! " dedi.

''11 Kasım'da Paris'e gideceğim''

Trump konuyla ilgili ikinci tweet'inde de "Bunun yerine farklı bir tarihte Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde önceden planlanmış büyük bir geçit törenine katılacağım ve 11 Kasım'da 1. Dünya Savaşı'nın sonlanmasını kutlayacak olan Paris'teki geçit törenini (izlemeye) gideceğim. Ücretler düşerse belki gelecek yıl Washington DC.'de bir şeyler yaparız. Şimdi daha fazla savaş uçağı satın alabiliriz" dedi.

P​entagon Sözcüsü Albay Rob Manning söz konusu törenin Beyaz Saray'la da mutabık kalınarak ancak 2019 yılı içinde yapılacağını duyurmuş söz konusu erteleme ABD medyasında 'geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına' bağlanmıştı.

Daha önce Trump'ın istediği askeri geçit töreninin bu yıl 10 Kasım'da yapılması öngörülüyordu. ABD medyası geçit töreninin maliyetinin 92 milyon doları bulabileceğini belirtmişti.

Trump geçen yıl Paris'te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilenerek böyle bir talepte bulunmuştu.

Ancak projenin bir dizi lojistik zorlukları olduğu belirtilmiş, geçit töreninde tankların kullanılması halinde kent sokaklarına zarar verileceği vurgulanmıştı.