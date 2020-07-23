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Dünya

Trump: Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibilerle uğraşmak için 'keskin bir zekaya' sahip olmak gerek

23 Temmuz 2020 15:43

ABD Başkanı Donald Trump, kendi geçtiği bilişsel testlerden ve başarılı hafıza testlerinden bahsetti. 78 yaşındaki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın da bu testleri olması gerektiğini söyleyen Trump, "ABD Başkanları Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibilerle uğraşmak için 'keskin bir zekaya sahip' olmalı" dedi. 

Independent'ta yer alan habere göre, Trump, Fox News kanalında tıp uzmanı Dr. Marc Siegel'in sunuculuğunda bilişsel testlerden başarıyla geçtiğini anlattı. Trump,  Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın da bu testlere girmesi gerektiğini savundu.

Trump, ABD Başkanı olmanın 'dayanıklılık ve akıl sağlığı gerektirdiğini' söyledi. "Biden'la ilgili bir durumlar var" diyen Trump sözlerine şöyle devam etti: "ABD Başkanları Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan gibilerle uğraşmak için 'keskin bir zekaya sahip' olmalı. Uğraştığınız insanlar keskin zekalı ve siz yüzde yüz böyle olmayan biri olamazsınız" dedi.

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