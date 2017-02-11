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BBC Türkçe

Trump, vize yasağında ısrarlı: Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "vize yasağı" sonrası arka arkaya gelen mahkeme kararlarına karşı "ek adımlar" atılacağını açıkladı. Ülke medyasında bu "ek adımların" ne olabileceği tartışılıyor.

11 Şubat 2017 03:32

ABD Başkanı Donald Trump, vize yasağı sonrası arka arkaya gelen mahkeme kararlarına karşı "ek adımlar" atılacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında konuşan Trump, "hukuki zorlukları aşacakları konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını" ifade etti.

Vize yasağı konusunda atılacak "adıma" ilişkin gelecek haftayı işaret eden Donald Trump, mahkemedeki davaları da kazanacaklarını düşündüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"Ülkemizi güvende tutmak konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok başarılı olacağını düşündüğümüz bir kararımız vardı ve bunun gerçekleşmesi çok zaman almayacak. Sonunda bu davayı kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum"

Donald Trump, "ek adımlar" ile yeni bir başkanlık yönergesini mi kast ettiği şeklindeki soruyu "Ülkemize karşı çok büyük tehditler var. Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz" şeklinde yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, başkanlık yönergesi ile getirdiği seyahat yasağı, ülkedeki 12 mahkemede dava konusu olmuş durumda.

San Fransisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onaylamıştı.

Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin bu 7 ülke vatandaşlarına "acil olarak giriş yasağı getirilmesinin" nedenine ilişkin hiçbir "terör tehdidi" delili sunmadığını vurguladı.

Bu karar, söz konusu ülke vatandaşlarının, eğer vizeleri var ise ABD'ye girebileceği anlamına geliyor.

Trump'ın aynı kararla getirdiği göçmenlik yasağı da "başkanlık yönergesinin hukukilik incelemesi" sürerken kaldırılmış oldu.

Trump'ın gelecek hafta atacağını söylediği adımın, vize yasağını Yüksek Mahkeme'ye taşımakla ilgili olup olmadığı ise ülke medyasında tartışılıyor.

ABD'deki en yüksek adli karar merci olan Yüksek Mahkeme'ye Trump tarafından yapılan bir atama henüz Senato onayı almış değil.

Yüksek Mahkeme'nin mevcut 8 üyesinin, bu onay öncesi, ideolojik olarak iki ayrı tarafta durduğu görüşü ülkede hakim.

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