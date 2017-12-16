Trump vergi reformunda hedefe yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı vergi reformunu hayata geçirmek için önündeki bir engel daha kalktı. Senato ve Temsilciler Meclisi'nin üzerinde uzlaştığı tasarıyı daha önce reddeden iki senatör cuma günü tasarıyı kabul edeceklerini açıkladı.

Böylelikle vergi reformu öngören tasarının gelecek hafta Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında da Cumhuriyetçilerin oyları ile kabul edilmesi bekleniyor. Tasarının Kongre'de kabul edilmesinin ardından Trump'ın vergi reformu yasasını çarşamba günü imzalayacağı tahmin ediliyor.

Vergi reformunun yasalaşması, ocak ayında göreve başlayan Başkan Trump'ın ilk önemli başarısı sayılacak. Zira Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği vaatleri bugüne kadar sadece imzaladığı kararnameler ile yerine getirilebildi.

Demokratlar tasarıya karşı

Ancak Trump'ın vergi reformu tasarısına Demokratlar karşı çıkıyor. Gelecek hafta yapılacak oylamada da Demokratların tasarıya ret oyu vermesi bekleniyor. Demokratlar, vergi reformunun firma ve zenginlerin lehine olacağını, Trump'ın söylediğinin aksine dar gelirlilerin ve orta sınıfın yararına olmayacağını savunuyor. Bu vergi reformu nedeniyle bütçe açığının gelecek on yıl içinde yaklaşık 1 trilyon doları geçebileceği tahmin ediliyor.

Vergi reformu tasarısı

Yaklaşık 500 sayfalık tasarıda, kurumsal gelir vergisinin oranının yüzde 35'ten 21'e düşürülmesi öngörülüyor. Bireysel gelir vergilerinde de indirim yapılması planlanıyor. Buna göre, bireysel gelir vergisi yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olarak yedi dilim olacak. Ancak bu indirim özellikle yüksek gelirlilerinin lehine olacak. Zira kazancı yüksek olanlardan alınan verginin oranı yüzde 39,6'dan 37'ye düşürüldü. Tasarıda, veraset vergisinde de indirim planlanıyor. Bireyler ve evli çiftler için vergi muafiyeti neredeyse iki katına çıkartılmasına rağmen, yeni tasarıya göre birçok harcama vergiden düşülemeyecek. Bu durumda da, orta gelirli vergi mükelleflerinin sonunda daha fazla vergi ödemek zorunda kalmasından kaygı duyuluyor.

Tasarıda ayrıca, kurumsal gelir vergisi oranlarının süresiz olarak yüzde 21 düzeyinde kalması, ancak bireysel gelir vergisi oranlarının 2025 yılına kadar geçerli olması planlanıyor.

Bunun yanı sıra tasarı Trump'ın selefi Barack Obama döneminde hayata geçirilen 'her vatandaş için sağlık sigortası' kuralının da kaldırılmasını öngörüyor.

dpa/AP, JD/BW

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