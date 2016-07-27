Trump vergi iadesi beyannamesini açıklamıyor

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı iş adamı Donald Trump'ın vergi iadesi beyannamesini açıklamayacağı bildirildi.

Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu Paul Manafort, ABD'nin CBS televizyonuna yaptığı konuşmada, başkan adayının vergi iadesi beyannamesini kamuoyuyla paylaşmayacağını belirtti.

Manafort, "Sayın Trump vergilerinin denetim altında olduğunu ve bu nedenle onları duyurmayacağını söyledi" dedi.

Trump'ın Rusya'yla finansal bağlantılarının olup olmadığı hakkındaki bir soruyla ilgili olarak da Manafort, "Vergi iadesi beyannamesinin açıklanmamasının Rusya'yla hiçbir ilgisi yok. Bu normal bir vergi denetimi süreci" yanıtını verdi.

ABD'de başkan adaylarının seçimden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.