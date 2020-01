Trump ve Trudeau'dan ortaklık mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ı ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu ağırladı. Beyaz Saray’da biraraya gelen iki politikacı göç politikalarındaki görüş ayrılıklarına rağmen iki ülkenin yakın bağlarına vurgu yaptı.

Başkan Trump, “Bu gibi tehlikeli dönemlerde ittifakımızı daha da güçlendirmek her zamankinden daha fazla önem taşıyor” dedi. Trump ayrıca IŞİD ile mücadele kapsamında iki ülkenin birlikte can verdiğini söyledi ve “ABD, IŞİD karşıtı koalisyonda yer almasından dolayı Kanada'ya son derece müteşekkirdir” ifadesini kullandı. Trudeau ise her iki ülkenin birçok konuda birbirine bağımlı olduğunun altını çizdi.

ABD ve Kanada’daki milyonlarca istihdam imkanının iki ülkenin ortak ilişkilerine bağlı olduğuna işaret eden Trump ve Trudeau, ortak hedeflerinin ticaret ve yatırımlar konusunda var olan güçlü temelleri daha da derinleştirmek, iki ülkedeki orta sınıfı güçlendirmek ve istihdamı artırmak olduğunu belirtti.

Trudeau: Mültecilere kapımız açık

Kanada Başbakanı Trudeau göç politikalarına ilişkin olarak “Güvenliği tehlikeye atmadan açıklık politikalarımızı sürdürüyoruz. Suriye’den ülkemize gelecek olan mültecilere kapımız bundan sonra da açık olacaktır” dedi. Ancak Trudeau hükümet işlerini nasıl yürüteceği konusunda ABD’ne ders verme gibi bir görevi olmadığını da belirtti.

Başkan Trump’ın izolasyon politikası açıklaması Kanada’da eleştiri toplamıştı. Trump ile Trudeau’nun ortak açıklamasında sınır güvenliğinin iki ülkenin başlıca hedefleri arasında olduğu vurgulandı ve güvenliğe ilişkin önlemlerin gözden geçirilerek daha etkin hale getirileceği açıklandı.

Trudeau'nun başbakanlığı döneminde şimdiye kadar 40 bin Suriyeli mülteci Kanada'ya kabul edildi. Trudaeu, güvenlik ve göç politikalarının birbiri ile çok iyi bir biçimde uyumlu olması ve toplumun kendi değerleri ile uyuşması gerektiğini belirterek, "özgür ve açık ama aynı zamanda güvenli bir toplum” ifadelerini kullandı.

