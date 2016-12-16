Trump ve teknoloji devlerinden 3 trilyon dolarlık buluşma!

ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump, Apple, Amazon, Intel, Facebook gibi Amerikalı dev teknoloji şirketlerinin CEOları ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Yöneticilerinin toplantıda hazır bulunduğu teknoloji şirketlerinin toplam değeri 3 trilyon doları buluyor.



Trump'ın New York'taki ofisinde düzenlenen toplantıda, görevine 20 Ocak 2017'de başlaması beklenen Trump'ın, ABD'nin teknoloji merkezi kabul edilen Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Teknoloji buluşmasında Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft CEO'su Satya Nadella, e-ticaret firması Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Larry Page, Facebook yöneticisi Sheryl Sandberg, Intel CEO'su Brian Krzanich, yazılım devi Oracle'ın yöneticisi Safra Catz, IBM CEO'su Ginni Rometty ve ağ teknoloji şirketi Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins gibi isimler yer aldı.



Yöneticilerinin toplantıda hazır bulunduğu teknoloji şirketlerinin toplam değeri 3 trilyon doları buluyor. İngiltere, Fransa ve Hindistan gibi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarından (GSYİH) dahi büyük olan bu toplamın içinde birinci sırada 616 milyar dolarla Apple geliyor. Google’ın ana şirket grubu Alphabet 555 milyar dolar, Microsoft 489 milyar dolar, Facebook 347 milyar dolar ve Amazon 366 milyar dolarlık değerleriyle Apple'ı takip ediyor.

Seçim kampanyası sırasında üretimlerini ABD'den yurt dışına taşıyan Amerikalı teknoloji şirketlerini eleştiren Trump, toplantıda uluslararası ticaret anlaşmalarını geliştirme ve Amerikalı teknoloji şirketleri için ticareti daha kolay hale getirme sözü verdi. Trump seçim kampanyasında iPhoneların üretiminin Çin yerine ABD’ye taşınması gerektiğini söyleyerek Apple’ı eleştirmişti.

Amerikalı teknoloji şirketlerinin CEO'larını işaret eden Trump, "Dünyada sizin gibi hiç kimse yok. İnovasyonlara devam etmenizi istiyoruz. Bunun için sizin yanınızda olacağız. Beni ve personelimi istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Burada resmi bir emir komuta zinciri yok." diye konuştu.

Silikon Vadisi şirketlerinin yönetici kadrolarının ve çalışanlarının siyaseten liberal eğilimli oldukları ve seçimlerde Hillary Clinton’ı destekleri biliniyor. Bazı teknoloji firmaları seçim süreciyle ilgili sıkıntılardan dolayı toplantıda yer almadı.

Trump’ın iletişim kitle iletişimi için sıkça kullandığı kanallardan biri olan Twitter'ın yöneticileri toplantıya çağırılmadı. Trump’ın sözcüleri bu tercihi toplantının katılımcı sayısının kısıtlı olmasına bağlasa da, seçim sürecinde Twitter yönetimiyle yaşanan gerilimlerin etkili olduğu düşünülüyor.

Trump, özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan tanıyan Uber'in CEO'su Travis Kalanick ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors'un kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın kendisine idari danışmanlık yapacağı bilgisini de paylaştı.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı olarak görevini sürdüren ve 20 Ocak'tan sonra Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanması beklenen Reince Priebus da toplantıda yeni iş alanları oluşturma ve ekonomik büyümeyle ilgili yapıcı görüşmeler sağlandığını aktardı.

Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Forrester Araştırma Şirketi tarafından açıklanan rakamlarda, ABD’nin teknoloji pazarının 2017 büyüme tahminlerinin yüzde 5.1’den 4.3’e düştüğü açıklanmıştı.

Bu durumun sebepleri arasında çokuluslu şirketlerin yeni yönetimle ilgili temkinli olması ve hükümetin teknolojiye ayırdığı payın düşme ihtimali gösterilmekte.

ABD tarihinin en çekişmeli başkanlık yarışını kazanan Donald Trump zafer konuşmasını böyle yapmıştı: