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BBC Türkçe

Trump ve Putin telefonda Suriye ve diplomatik işbirliğini görüştü

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptıkları açıklandı. İkilinin Suriye sorununu konuştuklarını ve Putin'in Trump'a "seçim programını uygulamada başarılar" dilediği kaydedildi.

15 Kasım 2016 02:51

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi yaptıkları açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Trump'a "seçim programını uygulamada başarılar" dilediği kaydedildi.

Putin'in ayrıca yeni ABD yönetimiyle "eşitlik prensipleri" temelinde diyaloğa girmeye hazır olduğunu aktardığı vurgulandı.

Trump seçim kampanyası döneminde Putin'e olan hayranlığını açıkça ifade etmiş ve "bizim başkanımızdan çok daha fazla liderlik sergiledi" demişti.

Putin'de Trump için "çok seçkin ve hiç şüphesiz yetenekli bir insan" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin, görüşmede Trump ve Putin'in Suriye'deki durumu ele aldığını ve Rus-Amerikan ilişkilerindeki mevcut durumun "hiç istenildiği düzeyde olmadığı" konusunda uzlaştıklarını bildirdi.

İkilinin 2017 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 210'uncu yılı olduğundan bahsettikleri ve bu ilişkilerin "pragmatik ve her iki taraf için de yararlı işbirliğine dönüşmesi gerektiği" vurguladığı ifade edildi.

Kremlin ayrıca, Putin ve Trump'ın telefon görüşmelerini sürdürme ve ileri bir tarihte şahsen de görüşmek için uzlaştıklarını da açıkladı.

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