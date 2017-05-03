Trump ve Putin, Kuzey Kore gerginliğini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Trump-Putin görüşmesinde, Kuzey Kore gerginliğine ilişkin diplomatik çözüm çabalarını koordineli yürütme seçenekleri değerlendirildi.

Söz konusu görüşme, 6 Nisan'da ABD ordusu Suriye'yi bombaladıktan sonraki ilk Trump-Putin görüşmesi oldu.

İki liderin, Kuzey Kore sorununun çözümü için birlikte çalışma konusunda anlaştığı öğrenildi.

Trump ve Putin'in ayrıca, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesinde de yüz yüze görüşecekleri bildirildi.