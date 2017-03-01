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Dünya

Trump ve Putin görüşmeler için hazırlanıyor

Zirve görüşmeleri, ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı arasındaki ikili görüşmede ele alınmıştı

01 Mart 2017 10:40

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yapılacak görüşmelere hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov yaptığı açıklamada, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve görüşmeleri için hazırlıklara başladığını fakat kesin bir tarihin belirlenmediğini belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, zirve görüşmeleri, ilk olarak Bonn’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasındaki ikili görüşmede ele alınmıştı. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile G-20’deki bakanlar toplantısı kapsamında temaslarda bulunmuştu.

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ABDDonald TrumpRusyaVladimir PutinSergei Ryabkov

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