Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bulunan bir kişide Koronavirüs tespit edildi

Amerikali Muhafazakârlar Birliği, ABD başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı toplantıda bulunan bir kişide yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) çıktığını duyurdu. Trump yönetiminin durumdan haberdar olduğu belirtildi.

30 eyalette Koronavirüs görülen ABD'de Trump ve Pence'in de katıldığı bir konferans salonunda bir kişide Kovid-19 teşhisi konuldu. Teşhisi duyuran Amerikali Muhafazakârlar Birliği, bu kişinin Trump ya da Pence ile etkileşimde bulunmadığını söyledi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

Trump, Muhafazakârlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı.

ABD'de vaka sayısı 400'ü geçti

ABD'de yeni tip Koronavirüs vakası 400'ü geçti. Acil durumun ilan edildiği New York'ta Koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk Koronavirüs vakası bildirildi. California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edilmişti.