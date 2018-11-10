Trump ve Macron'dan Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Riyad'a daha fazla ayrıntı vermesi konusunda çağrıda bulundu

Reuters haber ajansının Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiydi. İki lider Suudi Arabistan'ın cinayete ilişkin daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Cinayetin Ortadoğu'da daha fazla istikrarsızlığa neden olmaması gerektiğini belirten iki lider, cinayetin yansımalarının Yemen'deki savaşa çözüm bulmaya yardımcı olabileceği konusunda görüş birliğine vardı.

Avrupa ordusu tartışması

Macron'un ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini ileri sürmesi hakkında Trump, "Çok aşağılayıcı. Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemeli" ifadelerini kullanmıştı.

İki devlet başkanının eşleri Brigitte Macron ve Melania Trump ise birlikte bir öğle yemeğinde buluşacak. Öğleden sonra 1918'de ateşkesin imzalandığı, Rethondes'te Emmanuel Macron ve Angela Merkel arasındaki sembolik öneme sahip bir görüşme gerçekleşecek.

Öte yandan 80 ülke liderinin katıldığı Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.