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Dünya

Trump ve Kral Selman telefonda görüştü

"Liderler, aşırıcı ideolojilere karşı mücadele edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı"

06 Kasım 2017 02:21

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le telefonla görüştü.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın New York'ta düzenlenen terör saldırısına ilişkin Trump'a taziyelerini ilettiği belirtildi.

İki liderin Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısı hakkında da konuştuğu ifade edilen açıklamada, "Liderler, aşırıcı ideolojilere karşı mücadele edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.

Trump ve Kral Selman'ın telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı silahların da gündeme geldiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Trump, Krala 15 milyar dolar değerindeki THAAD füze savunma sistemi ve milyarlarca dolarlık yatırımlar da dahil olmak üzere silah alımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan, Krala, Amerikalılara iş imkanı sağlayacak Arabistan'ın güvenliğiyle ilgili silah alımlarını destekleyeceğinin teminatını verdi. Başkan ayrıca Kraldan şiddetle Aramco'yu ABD borsasına dahil etmesini istedi."

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