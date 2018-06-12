Trump ve Kim tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede el sıkıştı. Görüşme 38 dakika sürdü.

İki lider, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önüne kurulan kırmızı halıda birbirilerine doğru yürüdü, kuvvetlice el sıkışarak poz verdi.

Trump ve Kim'in inişli çıkışlı ilişkisi, son 18 ay içinde hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzanmıştı.

Washington, görüşmenin Kim'in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor. Bazı yorumcularsa Kim'in propaganda için görüşmeleri kullandığını söylüyor.

Lüks Capella otelinde düzenlenen zirve Kuzey Kore'nin bir lideri ile görevdeki bir ABD Başkanı'nı da ilk kez bir araya getirdi.

Ortak basın açıklamasında yan yana oturan ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Trump açıklamasında, "Harika hissediyorum. Çok iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz ve son derece başarılı geçecek" ifadelerini kullandı.

Kim ise, "Bu noktaya gelmek kolay değildi... Önümüze engeller çıktı ama buraya gelebilmek için onları aştık" diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

Şimdi ne olacak?

Kim yerel saatle 14:00'de (TSİ 08:00) Singapur'dan ayrılacak.

Dolayısıyla ikili görüşmeye ilişkin detayları öğrenmek kısa vadede pek de mümkün görünmüyor.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakmasını istiyor, Ancak Kuzey Kore'nin buna direnmesi bekliyor ve karşılığında ne isteyeceği de net değil.

Medyada yer alan haberlere göre, ön müzakerelerde iki taraf da anlaşmaya yanaşmaktan uzak bir tavır sergiledi.

Kim, Kuzey Kore ekonomisinin yeniden inşa edilmesini, yani ekonomik ambargoların gevşetilmesini ve uluslararası yatırımlar başlatılmasını istiyor.

Asıl mesele, bunun için nasıl ödünler vermeye niyetli olduğu ve verdiği sözleri tutup tutmayacağı.

Singapur'daki görüşmeden nihai bir uzlaşma beklemiyor. Trump zirveyi "tarafların birbirinin tutumlarını öğrenme" zirvesi olarak tanımlamış, görüşmelerin bir sürece yayılacağını söylemişti.