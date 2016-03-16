Trump ve Clinton ABD ön seçimlerinde ipi önde göğüslüyor

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi yapılan son ön seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump, Demokrat Parti'de de Hillary Clinton önemli zaferler kazandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Donald Trump ve Hillary Clinton, kritik önem taşıyan Florida eyaletinde ön seçimleri kazanmayı başardı.

Dolar milyarderi iş adamı Trump, seçimi ilk sonuçlara göre oyların yüzde 46'sını alarak kazanırken, oy oranı yüzde 27'de kalan Florida Senatörü Marco Rubio başkan adaylığı yarışından çekildi.

Marco Rubio, ABD'de "siyasi bir fırtınaya" tanıklık ettiklerini, hayalkırıklığı yaşayan seçmenlerin çok kızgın ve öfkeli olduklarını söyledi.

Rubio'nun kararı sonrası, Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın ciddi tek rakibi olarak Texas Senatörü Ted Cruz kalmış gibi görünüyor.

Donald Trump; Illinois ve North Carolina'da da seçimlerin galibi olurken, Missouri'de ise Ted Cruz'la çekişiyor.

Trump zafer konuşmasında, Cumhuriyetçi Parti'nin birlik içinde hareket etme vaktinin geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'de, Ohio'daki ön seçimi ise eyaletin valisi John Kasich kazandı.

Kasich'in kampanya ekibi, partide hiçbir başkan aday adayının, aday olarak ilan edilmek için gerekli 1237 delegeyi toplayamayacağını iddia ediyor.

Clinton Trump'a yüklendi

Demokrat Parti'de ise Hillary Clinton; Florida'nın yanı sıra Ohio, North Carolina ve Illionios'da da ön seçimleri kazandı ve rakibi Bernie Sanders ile arasındaki farkı artırdı.

Hilary Clinton, Missouri'de ise Sanders'ın az farkal gerisinde.

Clinton yaptığı zafer konuşmasında ise Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump'a yüklendi.

"Başkomutanımızın yapması gereken ülkeyi savunmaktır, küçük düşürmek değil" diyen Clinton; ABD'nin liderinin ülkesinin dostlarını soğutmaması, düşmanlarını da yüreklendirmemesi gerektiğini söyledi.

Trump'a hitaben, "12 milyon göçmeni sınırdışı etmekten, Müslümanların ABD'ye girişini yasaklamaktan, işkenceyi sahiplenmekten bahseden bir aday var" diyen Clinton, "Tüm bunlar onu güçsüz yapmaz, gaddar ve haksız yapar" diye konuştu.

Bernie Sanders ise son yenilgilerine karşın mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Florida ve Ohio'nun önemi

ABD'de son olarak ön seçim yapılan beş eyaletten özellikle Florida ve Ohio, kritik önemde.

Zira Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne Florida 99, Ohio 66 delege gönderecek. Bu eyaletlerde seçimleri kazanan, tüm delegelerin desteğini almış oluyor.

Demokrat Parti Kongresi'ne ise Florida 246, Illinois 156, Ohio da 143 delege gönderiyor. Delegeler, başkan aday adaylarının eyaletlerde kazandıkları oylara göre dağıtılıyor.

ABD'de 50 eyalette yapılacak ön seçimler yazın son bulacak ve partiler kongrelerinde başkan adaylarını açıklayacak.

8 Kasım'da seçilecek yeni başkan ise Ocak 2017'de göreve başlayacak.